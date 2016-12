Champions, il Bayern non infierisce: 1-1 con l'Arsenal

11:10 - L'impresa dell'Arsenal era impossibile e tale è rimasta. Il Bayern Monaco archivia la pratica ottavi di finale di Champions League con un 1-1 casalingo dopo la vittoria per 2-0 dell'andata. Partita a senso unico nei primi 45 minuti, i gol arrivano nella ripresa. Botta e risposta tra il 10' e il 12', con Schweinsteiger ripreso da Podolski, unico lampo inglese in un match dominato dai bavaresi. Nel recupero Fabianski para un rigore a Mueller.

LA PARTITA

Dodici mesi fa l'Arsenal era riuscito nell'impresa di vincere per 2-0 sul campo del Bayern e di far tremare i poi campioni di tutto. Quest'anno lo stesso risultato avrebbe portato i Gunners ai supplementari, ma, purtroppo per loro, in dodici mesi è cambiato molto. E non in meglio. Certo, serviva un autentico miracolo sportivo alla squadra di Wenger per ribaltare in Germnaia lo 0-2 subito all'Emirates, ma le serate di Champions League sono fatte proprio per scrivere la storia. Il problema è che la storia la sta scrivendo questo Bayern e il rischio, per gli altri, è che prima della parola fine manchino ancora diversi capitoli.

Sta di fatto che il primo tempo dell'Allianz Arena è quasi sembrato un allenamento. Non perché l'Arsenal abbia fatto da spettatore, quanto perché il Bayern abbia schiacciato nella loro metà campo gli avversari, pur senza dare l'idea di dannarsi troppo. E' anche vero che all'armata di Guardiola piace parecchio specchiarsi in se stessa e alla fine le occasioni dei 45 minuti si contano sulle dita di una mano. Anche meno quelle veramente pericolose, con la migliore, un gol di Martinez su traversone dalla destra, giustamente annullato per fuorigioco. In mezzo alla marea rossa l'unica chiazza di giallo è il colpo di testa di Giroud alla mezz'ora, che però Neuer neutralizza senza troppi problemi. Pochino per spaventare il Bayern.

Wenger boccia Ozil e si affida a Rosicky, ma la musica non cambia. E, come prevedibile, il muro londinese crolla a inizio ripresa, quando Ribery offre un pallone delizioso a Schweinsteiger, che deve solo spingerlo in porta. Sembra l'inizio della fine per l'Arsenal e invece l'orgoglio di Podolski, che si fa largo spingendo Lahm, regala l'immediato pareggio, fulminando un colpevole Neuer. Per qualche istante gli ospiti prendono coraggio, ma le occasioni migliori sono sempre firmate Bayern. Alla fine arriva anche quella che potrebbe sancire la meritata vittoria bavarese: Robben viene toccato in area da Koscielny e l'arbitro decreta il rigore, il terzo tra andata e ritorno e curiosamente nessuno realizzato. Mueller, infatti, sfoga la sua rabbia per la panchina centrando l'attento Fabianski, reattivo come un gatto ad allontanare la sfera che rotola sulla riga di porta. Ecco è un po' questa l'immagine di una partita che la formazione di Monaco ha fatto di tutto per vincere e l'Arsenal di tutto per non perdere. Ci è riuscito e almeno potrà dire che per due anni di fila in Champions è uscito imbattuto dall'Allianz Arena. A volte basta sapersi accontentare.



LE PAGELLE

Alaba 6,5 Una spina nel fianco dell'Arsenal, probabilmente uno dei migliori terzini sinistri del momento

Robben 7 Cerca sempre un dribbling di troppoo, ma che spettacolo vederlo giocare

Podolski 6,5 Risponde ai fischi con un gran gol e una prova d'orgoglio

Ozil 5 Doveva trascinare la squadra alla rimonta, lascia il campo dopo 45' senza che nessuno se ne accorga

IL TABELLINO

BAYERN MONACO-ARSENAL 1-1

Bayern Monaco (4-1-4-1): Neuer 6,5, Lahm 6,5, Dante 6,5, Martinez 6, Alaba 6,5; Schweinsteiger 6,5; Robben 7, Thiago 6, Goetze 5,5 (14' st Kroos 6), Ribery 6m5 (30' st Mueller 5); Mandzukic 6. A disp.: Starke, van Buyten, Rafinha, Boateng, Pizarro. All.: Guardiola 6,5.

Arsenal (4-4-2): Fabianski 7; Sagna 6, Mertesacker 6,5, Koscielny 5,5, Vermaelen 6; Arteta 5 (32' st Gnabry 6), Oxlade Chamberleain 6 (39' st Flamini sv), Ozil 5 (1' st Rosicky 6), Cazorla 5,5; Podolski 6,5, Giroud 5,5. A disp.: Viviano, Jenkinson, Hayden. All.: Wenger 6.

Arbitro: Moen (Nor)

Marcatori: 10' st Schweinsteiger (B), 12' st Podolski (A)

Ammoniti: Dante, Martinez (B), Podolski, Arteta, Vermaelen (A)

Espulsi: -

Note: al 92' Fabianski para un rigore a Mueller