Champions, Galatasaray-Chelsea 1-1: a segno Torres e Chedjou

11:30 - Roberto Mancini "stoppa" Mourinho. A Istanbul il Galatasaray pareggia 1-1 con il Chelsea e tiene aperta la qualificazione per la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Match molto intenso e ricco di emozioni nella bolgia della Türk Telekom Arena. Blues subito in vantaggio al 9' del primo tempo grazie a un guizzo di Torres. Di Chedjou, al 20' della ripresa, poi la rete del pareggio finale.

LA PARTITA

Dopo le chiacchiere, parla sempre il campo. E nella bolgia della Türk Telekom Arena, nonostante i pronostici, non è il Chelsea a fare la voce grossa. Sugli spalti clima caldissimo. In panchina pure, con Mancini e Mourinho che giocano a scacchi. Lo Special One tiene fuori Eto'o, lo jesino parte invece con un assetto guardingo. Giusto il tempo di studiarsi un po' e poi Galatasaray-Chelsea è subito match vero. I Blues partono forte e mostrano i muscoli con grande concretezza e solidità. Dopo 3' Muslera rischia grosso e il Chelsea sfiora il colpaccio su un rinvio sbagliato dell'ex portiere della Lazio.



Per il vantaggio degli inglesi però è solo questione di tempo. Il gol arriva infatti al 9', da un errore in fase di impostazione di Eboue. Azpilicueta si inserisce perfettamente e pesca Torres in mezzo all'area tutto solo. Subito avanti, il Chelsea inizia a fare densità a centrocampo, chiudendo gli spazi e soffocando i tentativi del Gala, che sbaglia molto e manca di qualità nel palleggio. Mancini prova a cambiare in corsa e passa al 4-3-3, inserendo Kurtulus, ma gli uomini di Mourinho continuano a concedere poco agli avversari. In avanti il Gala fatica a trovare i varchi giusti, il Chelsea invece prova ad assestare il colpo del ko con la velocità di Willian e Hazard, senza però centrare il bersaglio grosso. Drogba e Yilmaz fanno a sportellate con Ivanovic e Terry, ma i palloni arrivano col contagocce nell'area di Cech. Sneijder arretra a caccia di palloni, ma il fortino azzurro non mostra alcuna incertezza e il primo tempo si chiude senza guizzi sul vantaggio del Chelsea.



Nella ripresa, tra i fischi e gli ululati dello stadio, il Gala rientra in campo con un piglio diverso. Complice un calo fisico vistoso e un atteggiamento tattico troppo conservativo, la squadra di Mourinho perde lucidità, sicurezza e lentamente arretra il baricentro. Difesa bassa e difficoltà nelle ripartenze fanno il resto. Nella banda di Mancini a centrocampo cresce invece Melo, Sneijder si piazza dietro le punte e cambia tutto. Cahill e Terry alzano la barricata davanti a Cech, ma la pressione dei padroni di casa cresce con il passare dei minuti. Al 62' Drogba va in cielo e serve un assist perfetto a Inan, che però stampa la palla sul palo. Poi tocca a Chedjou pareggiare i conti. Al 65' la difesa di Mourinho dorme su un corner e il camerunese insacca indisturbato. L'ultima mezz'ora poi è un'agonia per il Chelsea, che non riesce più a costruire gioco e si spegne, preoccupandosi solo di difendere il risultato e lanciando preoccupanti segnali per il ritorno. Spinti dagli ultrà, gli uomini di Mancini invece tentano il colpo finale. Telles scalda le mani a Cech, ma una vittoria negli ultimi minuti forse sarebbe troppo. Galatasaray-Chelsea finisce giustamente 1-1, ma quanta paura per i Blues.

LE PAGELLE

Torres 6,5: nel primo tempo si muove bene in profondità dettando il passaggio. Cercato spesso dai compagni, si allarga sulla destra e prova a sfondare, tentendo sempre in allerta la difesa turca. Segna da bomber, con un movimento perfetto. Nella ripresa cala fisicamente e non è più utile alla causa.

Willian 5,5: parte bene, dettando i tempi e sfruttando la sua velocità nelle ripartenze. Poi però si spegne con il resto della squadra, senza mai riuscire a trovare il guizzo giusto.

Lampard 5,5: ottimo primo tempo. Nonostante il chilometraggio, continua a essere uno dei migliori in circolazione nel suo ruolo. L'errore in marcatura sul gol di Chedjou però pesa.

Drogba 6,5: solito lottatore. Non si arrende mai e combatte su ogni pallone. Dà del filo da torcere a Ivanovic, Terry e Cahill. Altra prestazione top davanti al suo mentore Mourinho

Melo 6,5: intensità e grinta da vendere. Nella ripresa prende in mano il gioco a centrocampo, ringhiando e spaventando i Blues.

Sneijder 6: inesistente nel primo tempo sulla sinistra. Molto meglio nella ripresa dietro le punte. Dai suoi piedi, al ritorno, potrebbero arrivare brutte notizie per lo Special One





IL TABELLINO

GALATASARAY-CHELSEA 1-1

Galatasaray (4-3-3): Muslera 6; Ebouè 5,5, Chedjou 6,5, Balta 5,5 (1' st Kaya 6), Telles 6,5; Felipe Melo 6,5, Selcuk Inan 6, Hajrovic 5,5 (30' Kurtuluş 6); Sneijder 6, Drogba 6,5 (34' st Bulut sv), Yılmaz 6.

A disposizione: Ceylan, Sarıoğlu, Gülselam, Çolak. All.: Mancini 6,5.

Chelsea (4-2-3-1): Cech 6; Ivanovic 6,5, Cahill 6, Terry 6, Azpilicueta 6; Ramires 5,5, Lampard 5,5; Hazard 6 (45' st Oscar sv), Willian 5,5, Torres 6,5 (23' st Eto'o 5); Schurrle 5,5 (21' st Mikel 5,5).

A disposizione: Schwarzer, Cole, Kalas, Ba. All.: Mourinho 5,5.

Arbitro: Velasco (SPA)

Marcatori: 9' Torres (C), 20' st Chedjou (G)

Ammoniti: Terry, Schurrle, Ramires, Cech (C); Selcuk Inan (G)

Espulsi: -