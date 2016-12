Champions: Diego Costa tenta il recupero lampo

18:20 - Diego Costa le tenterà tutte pur di non perdersi la finale di Champions League contro il Real Madrid. L'attaccante dell'Atletico, reduce da una lesione al bicipite femorale destro, è volato in Serbia per essere visitato da Marijana Kovacevic "la dottoressa miracolo". La specialista dal 2009 utilizza un metodo innovativo, con placenta di cavalla, per curare gli infortuni muscolari. Visti i successi, Marijana gode di una grande reputazione.

Questa terapia innovativa si basa sull’utilizzo di sostanze totalmente naturali, combinate con alcune scariche elettriche ad alta frequenza. Il suo trattamento più conosciuto, quello a cui si sottoporrà Costa, è quello che prevede l’utilizzo di placenta di cavalla con la quale viene massaggiata la zona da curare. Questo metodo sarebbe in grado di assicurare una guarigione più rapida dagli infortuni muscolari, esattamente quello di cui ha bisogno l’attaccante dell’Atletico, per essere in campo sabato nella finale di Lisbona. Senza forzare però, con i Mondiali brasiliani sullo sfondo. In passato questo metodo, brevettato nel 2009, divenne famoso tra i giocatori della Premier League, con Van Persie e Lampard tra gli altri tra i pazienti della serba.