Champions: derby Barcellona-Atletico, il Real ancora con il Borussia

21:05 - Decisi i quarti di finale di Champions League: evitati i grandi scontri tra le big. Derby spagnolo tra Barcellona e Atletico Madrid, mentre il Real Madrid di Carlo Ancelotti affronterà ancora il Borussia Dortmund dopo la semifinale persa lo scorso anno. Poi Ibrahimovic contro Mourinho in Psg-Chelsea. A chiudere il quadro i campioni in carica del Bayern Monaco di Guardiola che se la dovranno vedere contro il Manchester United.



LA DIRETTA SCRITTA

Sono sfide ricche di fascino nonostante siano stati evitati gli incroci fra le big. I Merengues sulla strada verso la "Decima" hanno l'occasione di vendicarsi della semifinale dello scorso anno persa proprio contro i gialloneri. L'armata di Klopp non sembra più essere quella di dodici mesi fa e i Blancos partono favoriti anche se il fattore campo è sfavorevole: l'andata si giocherà mercoledì 2 aprile al Bernabeu e il ritorno in Germania martedì 8 aprile. Da una spagnola all'altra, anzi due. Il Barcellona incontrerà l'Atletico Madrid. In stagione già tre precedenti e tre pareggi ma con Supercoppa spagnola ai blaugrana. In Liga i Colchoneros sono in vantaggio di un punto: la sfida si annuncia equilibrata. Si inizia al Camp Nou martedì primo aprile, poi ritorno al Calderon il 9.

Ibrahimovic ritrova contro Mourinho in Psg-Chelsea dopo che lo ha avuto come allenatore all'Inter. Anche qui confronto incerto con i Blues che avranno dalla loro il fattore campo con il ritorno dello Stamford Bridge dell'8 aprile. Infine, ma non ultima, la sfida Tra Bayern Monaco e Manchester United. Il ricordo non può non andare alla storica finale del 1999 al Camp Nou. I bavaresi hanno l'occasione di vendicarsi nuovamente e sono nettamente favoriti contro una formazione che oltretutto sarà priva di Van Persie che, causa l'infortunio patito contro l'Olympiacos, salterà entrambe le sfide (ritorno all'Allianz Arena il 9 aprile). Gli esami strumentali hanno evidenziato una seria distorsione del ginocchio sinistro che costringerà l'olandese a stare fermo per 4-6 settimane.

Ecco gli accoppiamenti

Barcellona-Atletico Madrid (andata 1 aprile, ritorno 9 aprile)

Real Madrid-Borussia Dortmund (andata 2 aprile, ritorno 8 aprile)

Paris Saint Germain-Chelsea (andata 2 aprile, ritorno 8 aprile)

Manchester United-Bayern Monaco (andata 1 aprile, ritorno 9 aprile)