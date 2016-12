Champions, Chelsea in infermeria: Cech e Terry ko 

23:58 - Tanti problemi in casa Chelsea in vista della semifinale di ritorno di Champions League a 'Stamford Bridge': nel match del 'Calderon', infatti, si sono fatti male Cech e Terry. Il portiere, come confermato da Mourinho, starà fuori tutta la stagione per una lussazione ala spalla. Il difensore, invece, è ricaduto male sulla caviglia e ha abbandonato il campo in barella. Resterenno fuori anche Lampard e Obi Mikel per squalifica.

Partiamo da Cech: al quarto d'ora del primo tempo, il portiere è caduto malamente dopo una parata sul corner di Koke. Dopo esser rimasto a terra qualche minuto, è stato accompagnato fuori dal campo. Al suo posto è entrato il veterano Schwarzer. Per Cech, che ha subito effettuato le visite di rito in ospedale, si tratta di una lussazione alla spalla che lo terrà fuori per il resto della stagione. Per Terry, che è atterrato col piede su quello di David Luiz, probabile distorsione alla caviglia. Ma in questo caso Mourinho non si è sbilanciato sui tempi di recupero.