Champions, Chelsea-Galatasaray 2-0: a segno Eto'o e Cahill

10:13 - Prosegue la corsa del Chelsea in Champions League. Dopo l'1-1 in Turchia, a Stamford Bridge la squadra di Mourinho batte 2-0 il Galatasaray nel match di ritorno degli ottavi di finale e vola ai quarti. Ai Blues basta un tempo per mettere in cassaforte il passaggio del turno. Eto'o apre le danze al 4' con un perfetto diagonale di destro, poi Cahill raddoppia al 42' sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

LA PARTITA

Quando conta, Mourinho c'è sempre. E non può essere un caso. Dopo il match opaco in Turchia, a Stamford Bridge il suo Chelsea non fa sconti. A dispetto dell'amarcord Drogba, premiato a inizio partita e trattato ancora come un idolo di casa, i Blues giocano una gara quasi perfetta, mostrando il meglio del repertorio. Tecnica in velocità e forza fisica. I dettami del calcio moderno, indispensabili per ambire a salire sul tetto d'Europa e per spegnere subito le ambizioni della banda di Mancini, che invece non ha nulla da perdere. E così al Chelsea bastano 4' per chiarire chi comanda. Complice un Muslera non impeccabile, Eto'o mette in ginocchio i turchi dopo una bella combinazione con Oscar e lo Special One se la ride. I Blues partono forte, esattamente come all'andata. Ma questa volta continuano a premere sull'acceleratore, senza far respirare il Gala. La squadra di Mancini prova a replicare a testa alta, ma Lampard & Co. hanno un altro passo e Drogba predica nel deserto. Hazard è inarrestabile e il trio delle meraviglie alle spalle di Eto'o è di un altro livello. L'asse centrale Terry-Lampard è una certezza e gli anticipi sulle verticalizzazioni turche si sprecano, così come gli inserimenti.



Col passare dei minuti la squadra di Mou è sempre più padrona del campo. Gli uomini di Mancini invece arretrano, cercano di limitare i danni, ma alla fine si disuniscono, perdono lucidità sui calci piazzati e incassano il raddoppio. La rete del 2-0 la firma Cahill dopo una respinta di Muslera, ma tutto parte da un colpo di testa di Terry, lasciato libero di saltare in mezzo all'area su un calcio d'angolo. Messaggio forte e chiaro. Il Gala si arrende e rientra negli spogliatoi sotto di due gol e senza energie.



Nella ripresa Mancini prova a cambiare assetto cercando di bloccare le fasce e leva Yilmaz, irriconoscibile. L'inerzia del match però non cambia ed è sempre il Chelsea a fare la partita. Oscar e Hazard fanno girare la testa a Eboue e Telles e il terzo gol non arriva solo perché i Blues si concentrano sul possesso palla e rallentano il ritmo. Il Gala si mette a tre dietro, ma va in affanno e non riesce a ripartire. Dominio blu in ogni parte del campo, con tanto di spettacolo sugli spalti e accademia sul terreno di gioco. Mourinho, soddisfatto, non fa cambi fino all'82', poi si gode la prova di forza e il passaggio ai quarti. Per il Chelsea il cammino verso la finale è ancora lungo, ma i Blues hanno l'impronta dello Special One. E lui, quando conta, c'è sempre.



LE PAGELLE

Eto'o 7: A Stamford Bridge è la serata di Drogba, ma il camerunese ricorda a tutti che è lui l'attaccante del Chelsea. E lo fa a modo suo, gonfiando la rete

Hazard 7,5: imprendibile nell'uno contro uno. Salta sempre l'uomo e crea superiorità numerica. Per informazioni chiedere a Eboue, che ancora lo cerca. Il tacco che libera Torres all'87' è da standing ovation

Oscar 6,5: qualità e concretezza. Recupera palla e fa ripartire l'azione con continuità. Suo l'assist del vantaggio. Sempre presente

Drogba 5: Stamford Bridge è casa sua, ma indossa la maglia sbagliata. E si vede. Mai una palla buona per colpire e mai pericoloso. Lo consola l'affetto dei tifosi del Chelsea. Roba da pelle d'oca

Melo 6: è l'unico a tenere in piedi la baracca. Lotta finché può e non si arrende. Solita grinta

Sneijder 5,5: non è la sua serata. Prova a sacrificarsi e ad abbassarsi per avviare l'azione, ma le palle giocabili si contano col contagocce

Yilmaz 4,5: desaparecido. Lontano parente dell'attaccante della scorsa stagione. Se ne accorge anche Mancini, che lo leva subito all'inizio della ripresa

IL TABELLINO

CHELSEA-GALATASARAY 2-0

Chelsea (4-2-3-1): Cech 6; Ivanovic 6, Terry 6,5, Cahill 6,5, Azpilicueta 6; Lambard 7, Ramires 6; Willian 6,5 (47' st Kalas sv), Oscar 6,5 (37' st Schurrle sv), Hazard 7,5; Eto'o 7 (40' st Torres sv).

A disp.: Schwarzer, Luiz, Obi Mikel, Demba Ba. All. Mourinho 7

Galatasaray (4-3-1-2): Muslera 6,5; Eboue 4,5 (31' st Hajrovic sv), Kaya 5,5, Chedjou 5,5, Telles 5; Kurtulus 5 (8' st Balta 5,5), Melo 6, Inan 5,5; Sneijder 5,5; Yilmaz 4,5 (8' st Umut Bulut 5,5), Drogba 5.

A disp.: Ceylan, Burdisso, Gulselam, Sanoglu. All. Mancini 5

Arbitro: Brych

Marcatori: 4' Eto'o (C), 42' Cahill (C)

Ammoniti: Felipe Melo, Drogba, Inan (G); Oscar, Ivanovic (C)