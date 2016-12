Champions: Bayern all'ultimo respiro, il City piange

11:34 - Il Bayern Monaco fa piangere il Manchester City. E' una rocambolesca rete di Jerome Boateng, all'ultimo minuto di una gara nel complesso equilibrata, a regalare agli uomini di Guardiola l'1-0 che vale la prima posizione nel Girone E in coabitazione con la Roma. Per gli inglesi diventa già fondamentale la sfida del prossimo turno contro i giallorossi; i bavaresi, invece, tra quindici giorni saranno di scena a Mosca.

Primo tempo ricco di emozioni ma privo di reti: parte forte il Bayern, con Guardiola che schiera un 3-5-2 con Benatia per la prima volta titolare. Al 1', infatti, Muller triangola alla perfezione con Lewandowski, salta Hart e a porta vuota spedisce sull'esterno della rete col sinistro. Il City, disposto con un prudente 4-4-1-1 con il solo Dzeko supportato da Silva, guadagna progressivamente campo ma rischia grosso anche al 19', quando lo splendido colpo di testa a botta sicura dello stesso Muller viene deviato in angolo dalla provvidenziale mano sinistra di Hart. Dzeko ci prova al 22' con un diagonale mancino dal limite dell'area che termina di poco a lato; al 36' è invece Lewandowski a calciare fuori dopo un'azione simile a quella di Muller in apertura di gara.



La ripresa segue la stessa falsariga della prima frazione, anche se le occasioni importanti vengono meno e la gara sembra avviarsi verso lo 0-0. E' ancora il Bayern ad essere più presente dalle parti di Hart con le conclusioni di Lahm e Gotze, ma nel complesso l'impostazione tattica di Guardiola limita la pericolosità in zona gol. Il City accontenta di amministrare e alla fine paga dazio: al 90' Boateng risolve una mischia in area inglese con un bel destro che sbatte sulla schiena di Gotze e s'insacca alla sinistra di Hart. Il gol è comunque da attribuire al difensore, visto che non c'è intenzionalità nel tocco dell'ex Borussia Dortmund. Finisce 1-0 per i padroni di casa, che agguantano all'ultimo minuto i tre punti e aspettano la trasferta di Mosca con meno ansia. Non può invece star tranquillo il Manchester City: la Roma vista stasera all'Olimpico fa paura.