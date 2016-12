Champions, Barcellona-Atletico Madrid 1-1: a segno Diego e Neymar

11:31 - Finisce in parità l'andata dei quarti di finale di Champions League tra Barcellona e Atletico Madrid. Al Camp Nou il derby spagnolo termina 1-1, con gli ospiti che portano a casa un risultato importante in vista del ritorno. Partita molto equilibrata, soprattutto nel primo tempo. I gol tutti nella ripresa. Al 56' Diego porta in vantaggio i colchoneros con un missile da fuori area, poi Neymar agguanta il pareggio al 71'.

LA PARTITA

Fioretto e sciabola. Al Camp Nou si sfidano due filosofie di calcio opposte e il risultato, dopo i primi 90' di Barcellona-Atletico, è in perfetto equilibrio. Esattamente come nella Liga, anche in Champions la banda di Simeone e quella di Martino si annullano, rinviando tutto al ritorno. Da una parte il Cholo gioca a scacchi, punta sulla grinta e concede poco ai blaugrana, impostando un match accorto nel primo tempo e una resistenza agguerrita nella ripresa. Dall'altra i catalani intonano invece la solita solfa, giocano in punta di piedi, ma si svegliano dopo la rete avversaria, vincendo solo ai punti. Al Camp Nou, dunque, né vincitori, né vinti. O meglio. L'Atletico esce dal terreno di gioco a testa alta, consapevole di poter far male e continuare a sognare la Champions, mentre il Barça mostra qualche crepa nel suo ingranaggio perfetto. Il campo regala un match intenso, ricco di emozioni e ritmo. Soprattutto in vista del ritorno al Vicente Calderon.



Al Camp Nou formazione tipo per il Barcellona. Portiere a parte, il Tata Martino può contare su tutti i suoi gioielli, con Neymar che parte però dalla destra. Simeone invece decide di fare densità a centrocampo e rischia Diego Costa, non al meglio della condizione. L'Atletico parte forte e si getta sulla seconda palla dei blaugrana, cercando di soffocare il fraseggio insistito dei catalani. Al 4' l'ex Villa sbaglia la mira di poco su un disimpegno di Pinto e spaventa il Camp Nou. Il derby spagnolo non è solo una sfida fratricida di Champions, ma anche un confronto tra due stili diversi di fare calcio. Gli uomini di Simeone giocano col cuore e provano a metterla sull'agonismo. All'11' Pique chiede il cambio e il Barça perde centimetri e forza fisica. Aggrediti, i blaugrana tessono la solita rete fino alla trequarti, ma poi sbattono contro il muro dell'Atletico. Appena possono, i colchoneros serrano le linee e raddoppiano sui portatori di palla, togliendo spazio e tempo alle giocate di Xavi & Co. E così il Barcellona fatica ad avvicinarsi all'area avversaria ed è costretto a ripartire da dietro.



Al 25' una magia di Messi libera Iniesta e scuote il Barcellona. Dopo solo mezz'ora di gioco Diego Costa alza bandiera bianca (quasi certamente non ci sarà al ritorno) e l'Atletico, senza il suo condottiero, perde fiducia e metri. Come da copione, il Barça si piazza nella metà campo avversaria e fa girare palla a caccia del guizzo. Gli uomini di Simeone però non vanno molto per il sottile e, quando serve, usano anche le maniere forti. "Davide contro Golia" inizia a prendere forma. I colchoneros alzano la barricata e lasciano Villa a fare a sportellate. E il fortino regge fino al riposo.



Nella ripresa poi succede quello che non ti aspetti. Al 56' Diego gela il Camp Nou con un missile all'incrocio dei pali e cambia tutto. Ferito, il Barcellona attacca a testa bassa, ma gli uomini di Simeone non mollano e l'area dell'Atletico sembra un bunker. Quando Messi & Co. sparano dalla distanza, ci pensa Courtois ad abbassare la saracinesca. Il forcing dei catalani però fa paura e al 71' Iniesta inventa per il pareggio di Neymar. Raggiunto e assediato, l'Atletico non respira e il match si trasforma in un tiro al bersaglio. Alle corde, la squadra del Cholo stringe i denti e sale in cattedra ancora Courtois, che chiude tutti i varchi e rinvia il verdetto finale della sfida al Vicente Calderon. Barcellona avvertito, anche la sciabola può fare molto male.

IL TABELLINO

BARCELLONA-ATLETICO MADRID 1-1

Barcellona (4-3-3): Pinto 5,5; Alves 6, Pique sv (11' Bartra 6,5), Mascherano 7, Alba 6; Xavi 6, Busquets 6, Fabregas 5 (23' st Sanchez 6,5); Neymar 6,5, Messi 5,5, Iniesta 7.

A disp.: Olazabal, Adriano, Song, Sergi Roberto, Pedro. All.: Martino 6

Atletico Madrid (4-2-3-1): Courtois 7; Juanfran 6,5, Miranda 6, Godin 6,5, Filipe Luis 6; Tiago 6, Gabi 6,5; Turan 6 (32' st Rodriguez sv), Villa 6,5 (25' st Sosa 5), Koke 6; Diego Costa 5,5 (30' Diego 7).

A disp.: Aranzubia, Alderweireld, Insua, Suarez. All.: Simeone 7

Arbitro: Brych (Ger)

Marcatori: 11' st Diego (A), 26' st Neymar (B)

Ammoniti: Koke, Gabi, Turan, Juanfran, Diego, Sosa (A); Iniesta, Alba (B)

Espulsi: -