Champions, attento Barcellona: il Calderon sarà un inferno

13:46 - Che il Calderon sia un campo caldissimo è noto. Quello che attende il Barcellona mercoledì sera sarà però un vero e proprio inferno. Questo, almeno, se tutto lo stadio accoglierà l'appello degli ultras dell'Atletico che hanno divulgato un volantino in cui chiedono che "il Calderon sia trasformato in un inferno per il Barcellona. Dobbiamo essere il 12° uomo come ci chiede il Cholo e aggredire i blaugrana ogni volta che hanno il pallone".