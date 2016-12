Champions, Atletico Madrid: lesione per Diego Costa, finale a rischio

20:34 - Brutte notizie per l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Archiviata la festa per la conquista della Liga, i Colchoneros hanno incassato l'esito della risonanza magnetica alla quale è stato sottoposto Diego Costa dopo l'infortunio di Barcellona. Trattasi di lesione al bicipite femorale che ne mette a serio pericolo la presenza in finale di Champions League contro il Real Madrid. Si gioca sabato 24 e difficilmente la punta riuscirà a recuperare.

La situazione resta delicata anche se in casa Atletico proveranno fino all'ultimo a fare il miracolo monitorando l'evoluzione del recupero di Diego Costa. La risonanza magnetica, però, è stata chiara: l'attaccante ha subito una lesione muscolare di primo grado al bicipite femorale destro. Di solito viene ipotizzato un recupero di 15 giorni, che vorrebbe dire addio finale di Champions a Lisbona per il numero 10 di Simeone.