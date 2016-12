Champions Asia: Lippi vola ai sedicesimi

12:22 - Rischiava di rimanere fuori dalle migliori sedici. Alla fine, invece, il Guangzhou Evergrande di Marcello Lippi ha addirittura vinto il girone. Nell'ultima e decisiva gara contro lo Yokhoama F. Marinos, l'undici del tecnico viareggino ha strappato un 2-1 buono per la qualificazione ai sedicesimi della Champions asiatica e deve ringraziare il brasiliano Elkeson, attaccante nell'orbita Napoli decisivo ai fini del successo contro i giapponesi.

Il passaggio del turno per la squadra di Lippi, campione in carica per aver vinto il titolo continentale l'anno scorso, non era così scontato. Il gruppo G nel quale si trovava la squadra dell'ex ct della Nazionale, infatti, fino all'ultima partita presentava tutte e quattro le formazioni con lo stesso punteggio.Solo la vittoria di ieri, con il pareggio 0-0 tra i coreani del Jeonbunk Hyundai Motors e gli australiani del Melbourne Victory, ha concesso alla squadra di Lippi il primato in classifica e passaggio del turno, per il terzo anno consecutivo.

"La squadra ha giocato bene - ha detto il tecnico toscano - considerando che era la nostra seconda partita in tre giorni. Avremmo potuto segnare di più". Trenta minuti di gloria anche per Alessandro Diamanti, sceso in campi per sostituire un inconcludente Mouriqi, il brasiliano che l'anno scorso e' stato capocannoniere del campionato cinese sempre con Lippi.