Champions, Ancelotti esulta: "Ci abbiamo sempre creduto"

01:04 - Dopo aver conquistato la "Decima" col Real Madrid e il terzo successo da tecnico in Champions (con due squadre diverse), Carlo Ancelotti si gode il trionfo ed esalta il gruppo. "Abbiamo sofferto, ma abbiamo meritato. Ci abbiamo provato e ci siamo riusciti, nonostante le difficoltà". "Abbiamo segnato solo nel recupero, ma abbiamo sempre creduto di poter pareggiare e alla fine tutto è andato bene", ha aggiunto.

"E' stata una partita sofferta, perché pareggiare al'ultimo minuto non capita sempre. Siamo molto contenti, anche se è stata molto difficile - ha proseguito il tecnico italiano -. La partita è stata equilibrata, poi è cambiata un po' con il gol, che ci ha bloccato le idee. Nel finale abbiamo utilizzato più le fasce per giocare e crossare e siamo riusciti a segnare". "Non è stata la maniera migliore per preparare la finale, con Pepe ko, Benzema al 50% e con Ronaldo che non si era allenato - ha aggiunto Carletto -. Ma questo era e soffrendo abbiamo raggiunto il successo".

"La Decima era un sogno. Il primo giorno che sono arrivato a Madrid ho subito sentito parlare di questo obiettivo. Abbiamo lavorato bene per raggiungerlo e Perez stasera è molto contento", ha proseguito l'allenatore del Real ai microfoni di Premium. Poi una battuta sibillina sul futuro: "Cosa succederà ora? Sono pronto a tutto...".

Infine qualche parola sue su: "Conho avuto problemi fino a dicembre, poi dopo Natale è tornato un altro giocatore, il miglior 'attaccante'... - ha spiegato -. Pretattica con? No, l'ho solo visto molto convinto e avevo bisogno di lui. Si è scaldato bene e non ha avuto problemi".