Champions: Ancelotti è il tecnico più vincente

10:14 - Non c'è due senza tre. Che il quarto venga da sé Carlo Ancelotti di sicuro lo spera. Con il trionfo, sofferto ma comunque storico, di Lisbona, il tecnico di Reggiolo ha staccato tutti: è lui quello più vincente di tutti in Champions League con le tre coppe alzate al cielo con due squadre diverse, Milan e Real Madrid. Staccato il meglio del meglio in Europa, compresi Mourinho, Guardiola, Sacchi e Capello, ormai lontano.

Le battute sul suo rapporto con la "coppa" si sprecano da anni, ma a parlare per lui sono i fatti. Record su record, uno dietro l'altro proprio come le fette del prodotto tanto caro alla sua terra. La terza Champions alzata al cielo da allenatore è una primizia, ma Ancelotti si è unito all'élite di tecnici capaci di vincere il titolo con due squadre diverse. Non solo, anche a quella cerchia di allenatori profeti anche fuori dalla patria, come Di Matteo, Rijkaard, Mourinho, Heynckes, Ferguson, Benitez e Goethals. Meglio di Sir Alex, fermo a due coppe, di Hitzfeld, Mourinho, Guardiola e Del Bosque oltre a Heynckes, tutti fermi a due come Sacchi. Lontano Capello che, pur scrivendo la storia del Milan, si è fermato a un trionfo. Insomma, come Carletto nessuno mai.