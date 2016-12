Champions: al vincitore premio da 37,4 milioni di euro 

11:20 - La Uefa ha presentato il sistema di distribuzioni degli incassi della Champions League: ognuno dei 32 club arrivati alla fase eliminatoria dei gironi avrà diritto ad un 'premio' di 8,6 milioni; il vincitore invece dovrebbe intascarsi 37,4 milioni più i bonus derivati dai diritti tv. In totale la Uefa ha stanziato oltre 900 milioni di premio, divisi tra 500 di 'contributi fissi' più 410 derivati dalla trasmissione delle partite.

L'anno scorso le squadre finaliste, Real e Atletico Madrid, si sono divise 40 milioni derivati dai diritti tv di trasmissione della gara di Lisbona.

Inoltre ogni squadra avrà i consueti bonus legati alle prestazioni in campo: 500 mila euro per ogni vittoria pareggio e un milione a ogni vittoria. A chi approderà agli ottavi arrivano 3,5 milioni, ai quarti sono 4 milioni mentre alle 4 semifinaliste vanno 5 milioni. A chi arriverà a disputare la partita del 6 giugno 2015 a Berlino riceverà 6,5 milioni (lo sconfitto) o 10,5 milioni (il vincitore).

Per quanto riguarda l'Europa League, ciascuna delle 48 partecipanti ai gironi riceverà 1,3 milioni. La vittoria varrà 200 mila euro, il pareggio 100 mila. La vincitrice racimolerà 9,9 milioni, più i diritti tv.