Ch. League, il Bayern sbanca l'Emirates: 2-0 all'Arsenal

12:25 - Il Bayern Monaco supera l'Arsenal 2-0, infila la sua diciannovesima vittoria nelle ultime venti partite e passando all'Emirates ipoteca la qualificazione ai quarti Champions League. Partita stupenda che dopo i rigori sbagliati nel corso del primo tempo da Ozil per i Gunners e Alaba per i tedeschi (espulso Szczesny e inglesi in dieci uomini) si sblocca al nono della ripresa con un gol capolavoro di Toni Kroos. Il raddoppio allo scadere con Muller.

Bombole di ossigeno all’Emirates. Queste servirebbero. In campo e sulle tribune. Per chi parte correndo manco fosse Usain Bolt e per chi da quel ritmo forsennato non può che venirne immancabilmente rapito e travolto. Quasi incredulo lo stadio inglese. Incantato da un avvio che è la sublimazione del calcio. Dove tutto si tiene: tecnica, tattica, tenuta fisica. Tutto al top. Dove costruzione e rottura, interdizione e ripartenza, difesa e attacco diventano puro spettacolo. Dieci minuti che appagano l’occhio e sfidano le coronarie. Dalla parata di Szczesny su Kroos a quella di Neuer su Sanogo sino al rigore sbagliato da Ozil è impossibile tirare il fiato e respirare. L’Arsenal parte soffrendo ma esce dal cono d’ombra con forza e coraggio, sfidando senza remore i campioni di tutto e mettendoli sotto viaggiando a velocità stratosferiche. E il rigore che Boateng provoca stendo Ozil sembra essere la giusta conseguenza di una intraprendenza da premiare: ma l’errore dal dischetto dell’ex Real Madrid con la respinta a braccio alto di Neuer ha l’effetto rebound sull’umore dei Gunners che anziché alzarsi in volo passano i seguenti quindici minuti vivacchiando sull’onda del rimpianto. Un contraccolpo sui padroni di casa e sul match che inevitabilmente rallenta, si normalizza, quasi si spegne. Se non sul piano della corsa certo in quanto a occasioni. Ma è solo un lungo fisiologico respiro che rompe prima Chamberlain con la sua volata forsennata che costringe Neuer a trasformarsi in centometrista per spazzare il pericolo e poi l’accoppiata Kroos-Robben che ricama l’uno-due perfetto che porta Rizzoli a fischiare il secondo rigore della serata. Fuori Szczesny che atterra l’olandese, Gunners in dieci, dal dischetto va Alaba. Palla angolata che accarezza il palo e finisce fuori. Pari e patta, zero a zero che incredibilmente tiene per il più bugiardo dei tabellini privo di marcatori.

Con la superiorità numerica da sfruttare per l’intero secondo tempo, la mossa di Guardiola è quella di togliere a inizio ripresa Boateng per Rafinha, cercando così di allargare le maglie dell’Arsenal ed evitare l’imbuto centrale. Scelta azzeccata per un Bayern che col giro palla costringe gli uomini di Wenger sui propri trenta metri, baricentro che si abbassa pericolosamente sotto i colpi di Robben e Kroos. Tentativi che non vanno a buon fine fino al minuto numero nove quando proprio Kroos con la più straordinaria naturalezza confeziona il vantaggio, spettacolare, infilando il pallone sotto l’incrocio non protetto da Fabianski. La macchina perfetta di Guardiola innalza ulteriormente i giri e inizia allora a scivolare via lungo un piano inclinato, acquistando una velocità che l’Arsenal può solo cercare di contenere e frenare. Così come viene, confidando nella reattività di Fabianski e nella mira non perfetta di Gotze e Robben, giusto per limitare i danni e tenere accesa la speranza. Speranza che tiene fino a due minuti dalla fine quando Muller va in cielo e infila il raddoppio. Meritato e se non definitivo, difficilmente ribaltabile. Per l'Arsenal la maledizione bavarese - tre eliminazioni su tre faccia a faccia - sembra così continuare.

ARSENAL-BAYERN 0-2

Arsenal (4-2-3-1): Szczesny 6; Sagna 5, Mertesacker 5.5, Koscielny 5.5, Gibbs 6 (31' Monreal 5); Flamini 6, Wilshere 5; Ozil 5, Cazorla 6 (39' Fabianski 6), Oxlade-Chamberlain 6 (29' st Rosicky sv); Sanogo 5.5. A disp.: Fabianski, Jenkinson, Gnabry, Podolski, Giroud. All.: Wenger

Bayern (4-1-4-1): Neuer 7; Lahm 7, Dante 6, Boateng 5.5 (1' st Rafinha 7), Alaba 5.5; Thiago 6.5 (78' st Pizarro sv); Robben 7.5, Martínez 6.5, Kroos 8,Götze 6; Mandzukić 6 (19' st Müller 6.5). A disp.: Starke, Van Buyten, Contento, Schweinsteiger. All.: Guardiola

Arbitro: Rizzoli

Marcatori: 9' st Kroos, 44' st Muller

Ammoniti: Boateng (B), Mandzukic (B), Sanogo (A), Rosicky (A)

Espulsi: Szczesny (A) per fallo su chiara occasione da gol