Cessione Bologna: Kobe Bryant socio di Tacopina?

Kobe Bryant e Bologna, di nuovo vicinissimi. La stella dei Los Angeles Lakers, che nell'autunno 2011 arrivò ad un passo dall'indossare la maglia della Virtus per qualche gara di esibizione durante il lockout Nba, potrebbe finalmente sbarcare sotto le due Torri, ma stavolta per occuparsi di calcio. Bryant, grande tifoso del Milan, entrerebbe in società con l'avvocato italo-americano Joe Tacopina, già azionista della Roma.

Tacopina ha già strappato al presidente Guaraldi un pre-accordo per la passaggio di proprietà del club rossoblù. L'impatto di Kobe sul merchandising sarebbe devastante, ma potrebbe servire anche come una sorta di traduttore per Tacopina, che sa pochissime parole di italiano: Bryant, infatti, parla benissimo la nostra lingua avendo fatto le scuole medie proprio in Italia, a Reggio Calabria, quando il padre Joe giocava nella Viola. La svolta potrebbe arrivare già la prossima settimana, quando la cordata è attesa a Bologna: ci sarà pure Joey Saputo, facoltoso patron dei Montreal Impact, che dovrebbe entrare nella trattativa.