Cerci verso Monaco: Cairo attende novità

11:40 - Alessio Cerci sulla strada di Monaco. Da due giorni trapelano notizie riguardo a una offerta del Principato, 20 milioni al Torino e 2,5 milioni a stagione (per 5 stagioni) al giocatore, e in casa granata si attende che a queste voci corrisponda un fax con le opportune voci a corredo. Urbano Cairo è in attesa di novità, al pari del giocatore. E in attesa che qualcosa di concreto si muova, Milan e Inter -interessate al giocatore- rimangono in silenzio.

Se così sarà, una autentica offerta, si chiudono di fatto le prospettive di Milan e Inter, da un mese alla ricerca di una strada per arrivare al granata. E tolgono anche a Cairo l'idea di poter trattenere il fantasista: dopo Immobile, ci si dovrà rassegnare a perdere Cerci. Ora si tratta di capire come il Monaco intende muoversi per concludere davvero l'affare.



Cairo ha detto: "Ho parlato e parlerò con Cerci. Con lui ho un ottimo rapporto e la mia speranza è di poterlo trattenere. Ma capisco il suo stato d'animo, la sua esigenza di confrontarsi con un altro calcio. Deve essere felice di restare, altrimenti...". Galliani ha spiegato: "Trattative per Cerci? Per quanto riguarda il Milan è tutto fermo". E da casa-Inter non trapelano voci, al di là di quelle emerse nelle ultime due settimane.