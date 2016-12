Cerci, corsa a quattro. Cairo: "Resta al Toro" 

13:37 - Alessio Cerci e il mercato. Italiano, per il momento. E anche straniero, verrà anche quello e sarà difficile resistere. Complice Inter-Torino, e un colloquio molto fitto fra Erick Thohir e Urbano Cairo, sono tornate le voci (ricorrenti) dell'interesse nerazzurro per l'attaccante granata che piace molto a tanti, e a Mazzarri un po' di più. Ma non c'è solo l'Inter: Juventus, Fiorentina e Roma sono allerta. E Cairo ha detto: "Cerci non lo mollo".

Preso D'Ambrosio, perlatro destinato solo e soltanto alla panchina (misteri del mercato), l'Inter non ha mai smesso di pensare ad Alessio Cerci, cui Mazzarri è legato da una stima che risale alle ultime due stagioni al Napoli. Così domenica a San Siro, Urbano Cairo e Erick Thohir a colloquio hanno destato la logica curiosità dovuta.

Non ci sono trattative avviate, quello dell'Inter è un sondaggio per capire, anche perché il budget di mercato per l'estate non è quantificato e dovrà tenere conto delle strette logiche di bilancio. Di sicuro c'è feeling tra Thohir e Cairo, e Cerci aspetta la sua grande occasione. Ma in Italia, c'è anche Conte che spinge per averlo alla Juventus, e Garcia alla Roma. Non rimane fuori dalla mischia la Fiorentina che ha avuto Cerci fra il 2010 e il 2012.

Cairo ha spiegato: "Cerci ha il contratto con il Torino fino al 2016 e la nostra ferma intenzione è di proseguire con lui, per costruire una squadra ancor più competitiva". Il fattore-mercato è aperto. Dall'estero, poi, si muoveranno altre pedine.