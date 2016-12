Cerci a Tiki Taka: "Maturato molto grazie a Ventura"

13:17 - Uno dei giocatori più in vista della Serie A è sicuramente Alessio Cerci. L'ala del Torino ha parlato in esclusiva a Tiki Taka anche dell'opportunità Mondiale: "Ho caratteristiche uniche, ma non per questo sono già stato convocato. Spero che Prandelli mi chiami, sarebbe il mio sogno". A 26 anni la consacrazione: "Sono maturato molto, ora do il mio contributo anche in difesa. Gran parte del merito della mia crescita va a Ventura".

Il suo ruolo ideale è nel 4-3-3 ma il granata glissa sull'eventuale approdo alla Juventus: "Al di là dei bianconeri - spiega Cerci a Tiki Taka -, penso che questo modulo sia ideale per il mio gioco. L'Alessio Cerci che non difende non esiste più da un po', sono maturato e do il mio contributo anche dietro. Penso che quello che posso fare io in quel ruolo lo possano fare in pochi. I meriti sono anche di Ventura: mi ha preso bene e mi ha aiutato a crescere mentalmente. Ora sta venendo fuori il Cerci che tutti si aspettavano da anni". Tanto da giocarsi un posto per il Mondiale in Brasile: "Ho caratteristiche uniche - continua il granata -, ma non per questo ho il posto assicurato. Spero di mettere in difficoltà Prandelli fino all'ultimo. Giocare un Mondiale è anche il mio sogno come quello di tanti altri".

Da tifoso giallorosso Cerci ha detto la sua sulla lotta scudetto: "La vedo molto difficile per la Roma, ma spero che i giochi rimangano aperti. La Juventus però ha una rosa fortissima e sbaglia pochissimo. Garcia secondo me è un fenomento e il merito di questa stagione è suo. Ci devono provare fino alla fine". Infine una battuta sul paragone con Arjen Robben: "Ormai i miei amici non mi chiamano più Alessio, ma Robben".