Cellino vince il ricorso: potrà comprare il Leeds

21:59 - Massimo Cellino può festeggiare: ha vinto il ricorso contro la Football League e ora potrà comprare il Leeds. Il 'no' all'acquisizione dello storico club inglese, ora relegato in Championship, era arrivato a causa della sua recente condanna per evasione fiscale. I suoi legali si sono messi subito al lavoro "per far valere le sue ragioni di diritto, morali e per mantenere gli impegni presi con i tifosi". L'hanno spuntata: ora il via libera.

Cellino dunque, attraverso la sua società Eleonora Sport, potrà rilevare il 75% delle quote del club: la GFH Capital, holding che deteneva la maggioranza, manterrà il 25%. "Questo è un giorno importante per la storia del Leeds United - il commento sul sito del Leeds di David Haigh, attuale amministratore delegato del club che ora assumerà la carica di Chief Executive Officer - Ho incontrato molti potenziali investitori e mi sono subito reso conto che Cellino ha tutte le carte in regola per mandare avanti questo club".