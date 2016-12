Cellino vende il Cagliari a Giulini

22:07 - Altro colpo di scena per la cessione del Cagliari. Massimo Cellino ha venduto il club alla Fluorsid di Tommaso Giulini per 45 milioni di euro. Lo ha confermato in serata Giuseppe Accardi, legale della società che ha seguito nei giorni scorsi anche le trattative con il gruppo americano. Cellino avrebbe firmato un preliminare di accordo. Ma non ci sarebbero ostacoli per la firma conclusiva della vendita e i passi successivi sarebbero solo una formalità.