Cellino: "Ho venduto il Cagliari agli americani"

10:50 - "Ho venduto il Cagliari a un gruppo americano". Lo ha annunciato Massimo Cellino al termine di una lunga riunione a Miami. "Sono felicissimo. Dio li benedica, ora saranno loro a lottare con la burocrazia". Dopo 22 anni, dunque, il club rossoblù cambia proprietà. Per la chiusura dell'operazione manca soltanto la firma, ma l'accordo di massima c'è, con tanto di foto e stretta di mano finale. Il fondo americano è interessato anche allo stadio.

Fumata bianca, dunque, al termine del lungo incontro che si è svolto nella notte italiana tra Cellino e i rappresentanti del gruppo statunitense, guidati in Italia dal manager Luca Silvestrone che, con l'architetto Dan Meis, lo stesso che costruirà il nuovo stadio della Roma, avevano già incontrato a Cagliari il sindaco Massimo Zedda per parlare appunto del progetto per la costruzione di un nuovo stadio.



"Sono felicissimo - ha commentato Cellino a fine incontro - spero che facciano fare a loro ciò che non hanno fatto fare a me. Abbiamo raggiunto un accordo e abbiamo abbozzato una lettera di intenti che prevede il loro ingresso nella società a scaglioni". Cellino vende oltre al Cagliari, anche il centro sportivo di Assemini, i terreni di Elmas (dove sarebbe dovuto sorgere lo stadio privato) ma non la sede del club. "E' un mio ricordo personale - ha concluso Cellino - La darò in affitto tranne l' ultimo piano, dove terrò gli uffici della mia società".



"Sono stato autorizzato da Cellino a trattare per lo stadio a nome del Cagliari Calcio", ha detto Luca Silvestrone, emissario del fondo americano. "Cellino si è dimostrato persona brava e intelligente. Ci ha detto che è pronto a rivedere tutti gli accordi presi con il fondo se lo stesso fondo dovesse avere problemi insormontabili con la burocrazia per lo stadio. E questo gli fa un grande onore".