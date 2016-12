Cellino esonera Lopez: ma i giocatori dicono no

19:11 - Il Cagliari ha esonerato l'allenatore Diego Lopez. La sconfitta in casa contro il Livorno (3 punti nelle ultime 6 gare) ha indotto Il presidente Cellino a questa scelta. Al posto del tecnico ritornerà Ivo Pulga, già allenatore dei sardi nelle scorse stagione, proprio in coppia con Lopez. Ma la decisione non è ufficiale: i giocatrori stanno facendo pressione sul loro presidente per indurlo a non sostituire Pulga. Vedremo gli eventi.



Cellino, evidentemente, è ancora il presidente del Cagliari. Ma non aveva detto che il 14 febbraio avrebbe annunciato a chi era stato ceduto il club?

Sì. L'aveva detto. Ma l’attesa è stata vana. Cellino ha le mani sul Leeds United, ma anche sul Cagliari. Dieci giorni fa, aveva detto con un Tweet. «Ho venduto il 98 per cento delle azioni». A chi? A un gruppo arabo, si era detto. E a imprecisati imprenditori americani. Ma dal Qatar non ci sono state conferme e nemmeno dalla cordata americana.Gli arabi si sono limitati a queste parole: «C’è la disponibilità a investire nel calcio italiano».

Che cosa c’è dietro? Massimo Cellino avrebbe confidato che la trattativa per la cessione del Cagliari è complicata. Il problema è lo stadio. Non ci sono certezze, E dall'Inghilterra rimbalzano voci di costi eccessivi per acquisire il club, si dice 90 milioni. Intanto pensa, come è ovvio, ai problemi sportivi del Cagliari che domenica affronta l’Inter: la sconfitta col Livorno lo preoccupa. Troppo.