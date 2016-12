Cellino e il Leeds: "Guidavo una 500, ora una Ferrari"

21:04 - Massimo Cellino è entusiasta della nuova avventura in Inghilterra: "Prometto di comprare l'Elland Road, di tenere l'allenatore McDermott e di far lavorare con me i miei due figli - ha detto il nuovo patron del Leeds in un'intervista a 'Sunsport' - Appena avrò ottenuto l'ok della Football League, il giorno successivo andrò in banca a comprare l'impianto. In Italia stavo conducendo una Fiat 500. Ora ho la chance di guidare una Ferrari".

"Mi sento come quando ventidue anni fa ho comprato il Cagliari. O come quando mio padre mi comprò la prima bicicletta", ha aggiunto Cellino. Il Sunsport scrive che il presidente comprerà presto una casa nello Yorkshire e che nell'attività saranno coinvolti anche i due figli: "Li sto portando con me a imparare e lavorare. Parlano inglese, spagnolo, tedesco, italiano. Si sono laureati nelle università americane". Cellino annuncia anche di voler investire tanto sul club, anche sui giocatori: "Se si investe poco, si raggiunge poco". E riguardo al Cagliari si limita a dichiarare: "Il calcio inglese è meglio del calcio italiano".