Cellino annuncia: "Ho venduto il Cagliari"

00:37 - “Ho venduto il Cagliari”. Lo ha annunciato Massimo Cellino, con un breve messaggio arrivato all'alba da Miami. Non si sa chi siano in compratori. Cellino ha detto che non appena le carte saranno a posto, renderà noti i nomi dei nuovi proprietari. Cellino è presidente del Cagliari dal 1992, quando lo comprò dai fratelli Orrù a pagandolo 16 miliardi di lire.

E a proposito dei nuovi proprietari del Cagliari, in attesa che Cellino sveli nomi e cognomi, non resta che affidarsi alle voce emerse negli ultimi giorni. Una si riferiva a un fondo del Qatar già presente, attraverso vari esponenti, nel Paris St. Germain e come sponsor nel Barcellona. L'altra a una istituzione statunitense, visti i legami che Cellino vanta con una parte delle sue attività che hanno sede a Miami.