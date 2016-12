Cavalcata Roma, da -14 a -5 in una settimana: la Juve trema

13:39 - Cavalcata Roma. In attesa del risultato della banda di Conte contro il Livorno, in poco più di una settimana i giallorossi hanno recuperato nove punti alla Juventus e "riaperto" il campionato, passando da -14 a -5 dalla vetta. Finché la matematica lo consentirà, Garcia proverà a mettere pressione ai bianconeri, con la speranza di potersi giocare tutto nello scontro diretto alla penultima giornata.

Dalla 30.ma giornata la Roma ha cambiato passo, inanellando quattro vittorie cruciali per la rimonta alla capolista. Torino affondato 2-1 all'Olimpico, successo netto in trasferta col Sassuolo (0-2), goleada col Parma nel recupero (4-2) e tre sberle al Cagliari al Sant'Elia (1-3). Una striscia pesante in chiave scudetto, soprattutto perché la Juve, forse anche distratta e affaticata dagli impegni dell'Europa League, ha rallentato lentamente la corsa, perdendo a Napoli.



D'accordo, il -5 è virtuale, in attesa del match allo Stadium contro il Livorno, ma comunque la cavalcata giallorossa ha messo pressione agli uomini di Conte, che non possono più sbagliare. La volata scudetto si gioca tutta in sei giornate. A dirla tutta, rispetto a quello bianconero (Udinese, Bologna, Sassuolo, Atalanta, Roma, Cagliari), il cammino della Roma sembra decisamente più ostico: Atalanta, Fiorentina, Milan, Catania, Juventus e Genoa.



Ma molto dipenderà dai risultati della prima della classe. Se Tevez & Co. rallenteranno ancora, infatti, le ultime giornate potrebbero diventare complicate da gestire col fiato di Garcia sul collo. Indipendentemente dagli avversari. E Conte lo sa bene.