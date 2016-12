Cava de' Tirreni: teppisti allo stadio, aggressione ai tifosi della Casertana

22:03 - Trenta teppisti armati di spranghe, catene e fumogeni, sono entrati lunedì pomeriggio allo stadio 'Desiderio' di Cava de' Tirreni, dove hanno minacciato alcuni tifosi sugli spalti e hanno costretto l'arbitro a sospendere l'amichevole fra Casertana ed Equipe Campania. Tutto è avvenuto intorno al 75'. Il gruppo di violenti, a volto coperto, si è scagliato sui tifosi della Casertana: fuga generale sugli spalti, si registra qualche contuso.

Non è ancora stata chiarita l'identità degli aggressori, ma le forze dell'ordine hanno aperto un'indagine per fare luce sulla vicenda. Il match è stato sospeso sul punteggio di 3-0 in favore della Casertana (club che milita in Lega Pro). Ma proprio i supporter della squadra di Gregucci erano nel mirino degli aggressori. Che con violenza inaudita, si sono presentati sugli spalti e hanno dato la caccia ai malcapitati. Ne è nata una fuga generale, in cui alcune persone sono rimaste contuse. Evitato in extremis il linciaggio. Dopo 10' di ordinaria follia, la gara è ripresa: 4-1 il finale.