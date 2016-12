Catania, tris da salvezza: 3-1 alla Lazio 

20:10 - Il Catania continua la striscia positiva, mentre arriva la prima sconfitta in campionato per la Lazio del nuovo corso Reja: 3-1. I siciliani giocano una grande gara e passano in vantaggio dopo appena 40" con Izco. Nel recupero del primo tempo arriva il pari di Mauri, ma nella ripresa un'altra partenza sprint fa volare i padroni di casa: gol di Spolli al 3' e di Peruzzi al 13' st. Il Catania abbandona l'ultimo posto in classifica.

LA PARTITA

Il Catania sta vivendo un momento d'oro, dopo tre pareggi consecutivi (Inter, Livorno e Parma) è arrivata la vittoria che mancava dal 6 gennaio. Tre punti importantissimi per la salvezza con i siciliani che abbandonano l'ultimo posto in classifica e avvicinano la salvezza anche se ancora tutto resta apertissimo. La formazione di Maran ha costrutito l'impresa contro la Lazio combattendo su ogni pallone dal primo all'ultimo minuto. Il gol arriva subito, dopo appena 40" con il capitano Izco, troppo solo, che con un colpo d'esterno di sinistro e controbalzo ha beffato Berisha. Risolto il problema del gol i padroni di casa provano a sfruttare il momento, con i biancocelesti storditi, giocando più sereni e andando alla ricerca del raddoppio. Sotto il sole siciliano il portiere della Lazio è bravo a dire di no prima a Barrientos e poi sulla punizione di Lodi telecomandata all'incrocio. Nel mezzo il gol annullato a Keko per chiara posizione di fuorigioco sul tap in.

La Lazio fa fatica a costruire e quindi prova a cercare il pari con i tiri da lontani, ma la mira di Candreva non è delle migliori. Così a riportare il sereno ci pensa Mauri, titolare per la prima volta dopo la squalifica, con un bel colpo di testa al 46', quando le squadre si stavano ormai avviando negli spogliatoi per il riposo. Un calo di tensione che non costa caro al Catania perché al rientro degli spogliatoi c'è un'altra partenza sprint degli uomini di Maran. Al 3' Spolli imita il capitano biancoceleste e infila di testa nello stesso angolino la palla del sorpasso. Sulle ali dell'entusiasmo è Peruzzi a trovare il definitivo 3-1 con un'incursione da attaccante puro. Argentina batte Lazio 3-1



LE PAGELLE

Mauri 6,5 - Torna titolare e ritrova il gol, ma non basta. Al rientro dopo la squalifica gli manca ancora il ritmo partita e si vede. Da capitano prova a dare la scossa, ma predica nel deserto.

Peruzzi 6,5 - Il gol è la ciliegina sulla torta. Il difensore argentino annulla Lulic e garantisce spinta sulla fascia.

Bergessio 5,5 - Nota stonata nel grande pomeriggio del Catania. Prova a sfondare, ma non trova mai il varco. Si mette al servizio della squadra, ma da lui è lecito aspettarsi di più.

Berisha 6 - Non può nulla sui 3 gol subiti, ma ne salva altrettanti. Magistrale il volo sulla punizione di Lodi: grande parata.

Klose 4,5 - Semplicemente non si è visto al Massimino. Annullato dalla difesa siciliana. La Lazio perde e lui è sicuramente colpevole.



IL TABELLINO

CATANIA-LAZIO 3-1

Catania (4-3-3): Andujar 6; Peruzzi 6,5, Bellusci 6,5, Spolli 6,5, Alvarez 6; Izco 6,5, Lodi 6,5 (36' st Plasil sv), Rinaudo 6; Barrientos sv (16' st Keko 6,5), Bergessio 5,5, Castro 5,5 (33' st Rolin sv). A disp.: Ficara, Gyomber, Legrottaglie, Monzon, Biraghi, Capuano, Fedato, Boateng, Petkovic. All.: Maran 6,5

Lazio (4-2-3-1): Berisha 6; Konko 5, Biava 5 (27' st Keita sv), Dias 5, Radu 5; Ledesma 5, Biglia 5 (1' st Gonzalez 5); Candreva 5,5, Mauri 6,5 (26' st Perea sv), Lulic 5; Klose 4,5. A disp.: Marchetti, Strakosha, Ciani, Novaretti, Cavanda, Cana, Onazi, Felipe Anderson, Kakuta. All.: Reja 4,5

Arbitro: Mazzoleni

Marcatori: 1' Izco (C), 46' Mauri (L), 3' st Spolli (C), 13' st Peruzzi (C)

Ammoniti: Lulic, Biglia, Konko, Radu (L)

Espulsi: -