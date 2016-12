Catania: Spolli, intervento killer su Matos 

17:34 - Momento nero per il Catania. Guai in vista anche per Nicolas Spolli. Il difensore argentino, nel match perso contro la Fiorentina, ha perso la testa e si è reso protagonista di un brutto episodio. All'inizio del secondo tempo ha dato una scarpata in faccia all'attaccante viola Matos. Come si vede dalle immagini l'intervento non è involontario: la gamba è allargata, va a cercare di colpire l'avversario. Intervento pericolosissimo che poteva portare gravi conseguenze per il giocatore viola colpito. Episodio grave sfuggito ad arbitro e assistenti: si può utilizzare la prova tv ed è facilmente prevedibile una squalifica pesante per il catanese. Il guardalinee è a due passi e non se ne accorge.