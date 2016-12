Castellacci: "Balo può giocare. Non ha la pubalgia"

12:25 - "Balotelli non ha la pubalgia". E' categorico il medico della Nazionale, Enrico Castellacci, a proposito dei malanni di SuperMario che stanno allarmando tutto il club-Italia e non solo. "Balo si sta allenando, ha avuto solo un sovraccarico di lavoro. Lo stiamo gestendo, è a disposizione ed è in condizioni di giocare". E a proposito delle polemiche su Giuseppe Rossi: "Da un punto di vista medico aveva recuperato abbastanza bene".

Altri malanni del gruppo, Castellacci fa il punto sulle condizioni di Sirigu e di Barzagli.

"Sirigu si è sottoposto ad accertamenti (ecografia e risonanza) per il colpo al petto ricevuto a fine allenamento. Non c'è frattura, ma c'è una forte contusione all'undicesima costola destra. Farà lavoro differenziato. Non è il caso che torni Mirante". (Mirante è il quarto portiere inserito da Prandelli nella lista dei 31).

Per Barzagli, stato febbrile e cura antibiotica. A rischio la sua presenza domani sera: più no che sì.

Infine, ancora su Pepito Rossi, Castellacci si è dilungato: "Il lavoro che e' stato fatto con Rossi e per Rossi è stato capillare, senza la minima superficialità. Non abbiamo mai negato come Rossi, da un punto di vista medico, stia abbastanza bene e abbia recuperato abbastanza bene, nei suoi confronti sono state decisioni di tipo tecnico, fisico, psicologico, non facili".