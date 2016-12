Cassano in Brasile: Prandelli detta le 3 condizioni 

19:42 - Gli ultimi dettagli relativi al rinnovo del contratto stanno per essere limati per permettere a Prandelli di dedicarsi in toto e senza problemi extracalcistici all'avventura mondiale. Per metterlo nelle condizioni di pensare esclusivamente alla squadra, ai giocatori, al modulo. E di effettuare senza condizionamenti le scelte definitive.

Si parla in questi giorni -anzi si riparla- di Totti e di Cassano, legittimamente alla luce di quanto stanno facendo vedere sul campo. Ma mentre per il capitano giallorosso le chances mondiali sono ridotte al lumicino, per via della situazione climatico-ambientale che ci sarà in Brasile non particolarmente adatta ad un quasi trentottenne quale lui è, per Fantantonio ci sono discrete possibilità che non potranno però prescindere da 3 condizioni.



La prima. Dipenderà dal mantenimento del suo attuale brillante momento di forma, sia la domenica in campo che durante gli allenamenti. E Prandelli ha il privilegio di essere relazionato in maniera disinteressata dal figlio Niccolò che è preparatore atletico al Parma.

La seconda. Dipenderà anche dal recupero di Pepito Rossi: il cittì spera di averlo per il mondiale poiché, come noto, la sua coppia ideale in azzurro è quella formata da lui e da Balotelli. Ovviamente se ci fossero ritardi sul recupero dell’attaccante viola, ecco che Cassano guadagnerebbe posizioni, essendo l’unico giocatore in grado coi suoi assist di innescare le giocate del rossonero.

La terza. Deve essere valutato, e non per ultimo, il gradimento del gruppo. Non va dimenticato che Cassano non è più stato convocato in azzurro per il modo poco educato con cui si era rivolto a Prandelli durante l’ultimo europeo e in presenza di tutta la squadra. Riconvocarlo significherebbe da parte del cittì rinnegare i suoi concetti legati ai comportamenti, al cosiddetto codice etico. Ma di fronte ad una necessità di carattere tecnico, e per un periodo limitato al solo mondiale, Prandelli potrebbe anche fare uno strappo alle regole.