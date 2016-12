Cassano a Tiki Taka: "Io al Napoli? Sarebbe l'ideale, ma sto bene a Parma" 

16:04 - Cassano a tutto campo a Tiki Taka. Il fantasista del Parma è intervenuto in esclusiva: "Io al Napoli? Sarebbe la piazza ideale per un testa matta come la mia: chissà cosa succederebbe se le cose andassero bene... ma io ora sono super felice a Parma e probabilmente chiuderò la carriera qui". All'orizzonte c'è il Mondiale: "Nessuno mi ha ancora chiamato, ma io ci spero". Poi un retroscena sul suo addio all'Inter: "L'ha voluto Mazzarri".

Il fantasista gialloblù è tornato sul suo addio all'Inter: "E' per colpa di Mazzarri se sono andato via dall’Inter, mi ha fatto andare via lui. Ho sentito che vorrebbe fare il Ferguson: io so i mali che patisce, ma meglio che lascio stare...". Per una frecciata a Mazzarri, ecco un elogio a Conte: "E' un fenomeno: a volte si dice che gli allenatori non contano ma non è il suo caso: lui conta e avanza pure, gli do l’80% del merito di quello che sta facendo la Juventus". Ma lui non giocherà mai con la maglia bianconera: "All'estero non ci vado più. In Italia non alla Juve, che ho rifiutato tre volte perché non è per me". Giovedì c'è Fiorentina-Juve in Europa League: "Passa la Juve, sono la squadra più forte: lo hanno dimostrato in campionato dove non hanno avuto rivali". Su Calciopoli ha dichiarato: "I bianconeri erano la squadra top in quel momento e avrebbero vinto comunque".

Durante il match contro il Milan Fantantonio è stato bersagliato dai tifosi rossoneri, ma lui tende la mano: "L'ho detto e lo ripeto: sono interista dalla nascita e lo sarò fino alla morte. Non ho mai attaccato i tifosi rossoneri, ma qualcuno che è in società. I tifosi rossoneri mi sono stati vicini, soprattutto in momenti difficili. Gli sfottò ci possono stare perché sono interista, ma con loro nessun problema".

Poi un giudizio su Balotelli visto da avversario: "Io l'ho trovato benissimo, tranquillo e sereno. Contro il Parma ha anche beccato dei fischi ma si è comportato da professionista. Mario bisogna prenderlo così com'è: se trovasse un allenatore come quello che ho trovato io farebbe grandi cose. Qualcuno che gli faccia vedere gli errori ma che lo capisca: bastone e carota". Con Supermario potrebbe fare coppia ai Mondiali: "Perché è un anno e mezzo che non mi convocano? Un'idea ce l’ho. Da 4-5-6 mesi dico che vorrei andare al Mondiale perché chiudere la carriera senza un Mondiale per me sarebbe un rammarico, ma i sogni veri e propri sono altri: un altro figlio, la famiglia e altre cose".

Intanto il Parma vola e merito è anche di Ghirardi: "Siamo un gruppo nel quale tutti remano dalla stessa parte. Abbiamo un allenatore che trovo scandaloso il fatto che non alleni in una squadra top in Italia o all'estero, un presidente fantastico, Ghirardi, che mette il grano, e un direttore incredibile, Leonardi, che con due euro riuscirebbe a comprare la Casa Bianca".

Per chiudere Cassano ha parlato dei suoi idoli: "Considerando quelli con cui ho giocato dico Ronaldo e Zidane: il fenomeno e il francese erano una spanna sopra tutti, decidevano di vincere le partite in una frazione di secondo. In generale ribadisco Messi: per me il più forte della storia, mio figlio si chiama Lionel in suo onore".