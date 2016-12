Caso-Suarez: Atletico-Napoli, scintille

12:53 - Tra Mario Suarez, centrocampista dell’Atletico Madrid, su cui ha messo gli occhi il Napoli, e il club del Presidente De Laurentiis, la situazione si sta complicando. Detto che il club madrileno non ha alcun problema a lasciar partire il giocatore, perché le possibilità di vederlo con la maglia azzurra in questo momento sono poche? Tutto nasce dal fatto che il Napoli per ora ha avuto contatti solo con Manuel Quillon, il procuratore del giocatore, al fine di capire se ci sono le possibilità di intavolare una trattativa. Rapporti “unilaterali” che sono giunti all’orecchio del club madrileno al quale non è piaciuta la cosa, e che per la cessione di un suo calciatore pretende si passi solo e soltanto attraverso i vertici societari. Da qui la presa posizione dell’Atletico Madrid che è pronto a lasciar libero il centrocampista ma dietro pagamento della clausola rescissoria: 26 milioni senza sconti. Solo denaro cash per Mario Suarez, tanto da aver rifiutato le offerte dell’Inter: prima lo scambio con Guarin, poi Alverez più conguaglio. Per il Napoli è dura.