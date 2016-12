Caso Neymar, il Barcellona accusa il Real Madrid: "Non accettano il nostro dominio"

17:53 - Josep Maria Bartomeu, nuovo presidente del Barcellona dopo le dimissioni di Rosell in seguito all'inchiesta sul costo del cartellino di Neymar, si presenta attaccando il Real: "A Madrid si fa fatica a digerire il dominio di questi anni del Barça. Visto che non vincono sul campo, sembra che vogliano vincere negli uffici". Il numero uno catalano, seppure in maniera indiretta, accusa così i Merengues di essere dietro al caso Neymar.

Bartomeu, senza troppi giri di parole, punta il dito contro i blancos: "Stiamo vedendo da Madrid una certa belligeranza verso il Barcellona - le parole del presidente del Barcellona, intervistato dalla 'RAC 1' -. Per loro è stato difficile digerire il fatto che calciatori come Messi o Neymar giochino con noi e che il Barça ha dominato in questi anni".



Il nuovo presidente blaugrana glissa però sul vero nodo del contendere, ovvero la cifra pagata dal Barcellona per acquistare Neymar (secondo la procura 95 milioni anziché i 57 dichiarati dai catalani): "La famiglia Neymar ci ha chiesto riservatezza, per una questione di sicurezza. E' una famiglia grande che vive in un Paese con un livello di delinquenza molto alto. Quella è la ragione".



Per quanto riguarda le polemiche sollevate dalla denuncia del socio del club Jordi Cases, che ha di fatto aperto la crisi societaria poi conclusasi con le dimissioni di Rosell, Bartomeu getta acqua sul fuoco: "Ho parlato con lui, non posso rivelare il colloquio che posso dire è stato molto cordiale, una chiacchierata tra soci. Quello che ci fa grandi è che un socio possa cambiare la storia del club, questo ci rende differenti. E Cases, come tutti i soci, è proprietario del club ed è suo diritto fare quello che ha fatto".



Inevitabile affrontare anche il tema Messi, che secondo molti sarebbe pronto ad accettare le lusinghe del Psg: "Non è in vendita. Vogliamo sederci con suo padre e col suo agente e faremo in modo che sia il calciatore più pagato, se lo merita. Ma non sarà una cosa imminente perché ora i giocatori sono concentrati sul campo".