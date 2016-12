Caso Neymar: il Barcellona a giudizio per frode fiscale 

19:36 - Sul contratto milionario dell'attaccante brasiliano Neymar, la procura dell'Audiencia Nacional ha chiesto l'imputazione del Barcellona come persona giuridica per presunto reato fiscale, commesso fra il 2011 e il 2013. Nella richiesta trasmessa oggi al tribunale, la procura accusa il club blaugrana di aver omesso il pagamento di oltre 9 milioni di euro nel non dichiarare, a fini tributari, l'intera somma del contratto del calciatore.

"Esiste tutta una serie di contratti sospetti di simulazione - si legge nel testo dell'accusa - così come operazioni di ingegneria finanziaria che si sono concluse con la presunta frode di una quantità che eccede di molto il limite di 120.000 euro di quota frodata fissato dal Codice Penale". Secondo la procura, la parte dell'ingaggio che non risulta nelle dichiarazioni dei redditi della società, è di 37,9 milioni di euro, base sulla quale è stimata la presunta evasione di 9,1 milioni di euro di tasse. José Maria Bertomeu, nuovo presidente del Barça, ha di recente confermato che l'ingaggio di Neymar è costato 57,1 milioni di euro, con una serie di clausole che, in caso di esecuzione, potrebbero portare l'ammontare totale del contratto a 86,2 milioni di euro.