Caso-Neymar: al Barcellona costa 13,5 milioni

19:35 - Per il contratto del brasiliano Neymar, il Barcellona pagherà al fisco spagnolo tributi supplementari pari a 13,5 milioni, per "saldare qualunque possibile dubbio" possa derivare dalle interpretazioni dei contratti firmati nell'operazione. Lo ha deciso la Giunta direttiva del club blaugrana, che ne ha dato notizia in un comunicato apparso sulla pagina web. Per l'ingaggio del giocatore, il Barcellona è stato imputato di frode al fisco.

Il pagamento di 13,5 milioni sarebbe già stato effettuato stamattina dal club blaugrana. Nel comunicato, il Barcellona assicura che l'esborso volontario delle imposte integrative punta a difendere "il buon nome e la reputazione" del club e a dare copertura a ogni obbligo fiscale derivante da eventuali interpretazioni dei contratti firmati con il giocatore". Il club si dice "convinto" di non avere commesso alcun reato fiscale e ribadisce che, "come fatto fino a oggi, continuerà a fornire la massima collaborazione ai Tribunali di giustizia".

Il Barcellona aveva indicato in 57,1 milioni il costo del contratto a Neymar anche se, sommando tutti gli accordi di patrocinio e 'scouting', la somma è stata elevata a 86,2 milioni. In un altro filone dell'inchiesta, l'ex presidente del Barcellona, Sandro Rosel, è accusato di appropriazione indebita.