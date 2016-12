Caso Courtois: pronta la vendetta di Mourinho

13:45 - Non si placano le polemiche sul caso Courtois, il portiere dell'Atletico Madrid di proprietà del Chelsea, che nella semifinale di Champions sfiderà proprio il club che detiene il suo cartellino. Dopo il diktat della Uefa, che obbliga di fatto l'Atletico a far giocare Courtois disattendendo i patti di mercato con i Blues (una clausola gli impediva di giocare contro il Chelsea), Mou prepara la sua vendetta: al ritorno, due anni di panchina prenotati.

Lo scrive Marca, non esattamente il quotidiano più amico dello Special One ma senza dubbio un giornale autorevole. E lo scrive spiegando i dettagli del progetto del portoghese. José Mourinho, in buona sostanza, avrebbe infatti deciso di punire "l'ammutinato" riportandolo in estate a Londra - ha un contratto con il Chelsea fino al 2016 - e di riservargli per due anni un posto in panchina come riserva di Petr Cech. Il tutto nonostante la crescita esponenziale del portiere dell'Atletico e la voglia, dell'Atletico appunto, di rinnovare il prestito. Accadrà davvero? Lo vedremo, ma è certo che la pressione sul giocatore nella doppia sfida che vale un biglietto per la finale di Champions di Lisbona, sarà esagerata.