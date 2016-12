Caso Barcellona-Neymar: catalani rinviati a giudizio

17:41 - Nuova puntata della telenovela Barca-Neymar: i catalani sono stati rinviati a giudizio. Il giudice Pablo Ruz dell'Audiencia Nacional di Madrid, istruttore dell'inchiesta sull'acquisto dell'attaccante brasiliano, ha rinviato a giudizio il Barcellona, come persona giuridica, per la presunta frode al fisco di oltre 9 milioni di euro. Mentre Sandro Rosell, ex presidente degli spagnoli, è stato accusato di appropriazione indebita.

Pericolo scampato per il Barcellona, per il momento. Potrebbe costare molto caro ai catalani l'acquisto di Neymar dal Santos avvenuto questa estate. Il primo a rimetterci è stato Sandro Rosell, accusato di appropriazione indebita e costretto a dimettersi dalla carica di presidente del club. Oggi, il giudice Pablo Ruz dell'Audiencia Nacional di Madrid, istruttore dell'inchiesta sull'acquisto dell'attaccante brasiliano, ha rinviato oggi a giudizio i blaugrana, come persona giuridica, per la presunta frode al fisco di oltre 9 milioni di euro.