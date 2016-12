Caso baby-escort: Benzema e Ribery assolti, la ragazza mentì sull'età

15:55 - Karim Benzema e Frank Ribery sono stati assolti dall'accusa di favoreggiamento alla prostituzione minorile. I calciatori furono chiamati a processo dopo i fatti dell'estate del 2010. I due francesi, coinvolti nella bufera furono accusati di aver avuto rapporti sessuali con Zahia Dehar, minorenne all'epoca dei fatti. Il processo, cominciato lunedì 14 gennaio ha avuto il suo lieto fine con il tanto atteso verdetto.

I due avevano sempre sostenuto di non conoscere l'età della ragazza al momento dell'accaduto, e lei aveva confermato la loro versione ammettendo di aver mentito sull'età. Decisiva, per le indagini, l'ammissione di Zahia che tramite il suo avvocato fa sapere di "Non chiedere niente, se non che i due calciatori vengano scagionati". Dall’inizio dell’affaire, che l’ha resa celebre, Zahia si è lanciata nella creazione lingerie di ”Haute Couture”.