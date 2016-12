Casilla o Casillas? Un portiere per il Milan 

17:33 - Da Iker Casillas a Kiko Casilla: il Real Madrid guarda al portiere del futuro e basta poco, nemmeno lo sforzo di fantasia del cognome. Quasi per non accorgersi del cambio fra un portiere-campione di 33 anni, idolo della Spagna ma indesiderato da un paio di stagioni (tutto è cominciato un anno e mezzo fa con Mourinho), a un altro numero uno di 27 anni, in forza all'Espanyol e che proprio a Madrid, a casa-Real, ha vissuto i suoi anni giovanili.

Da Casillas a Casilla? Dice il portiere dell'Espanyol: “Io al Real Madrid? No, sono soltanto voci, e non corrispondono al vero”. Più avanti, si capirà.

Ma non è il solo argomento spagnolo che ci interessa. Perché su Casilla, la scorsa estate, c’era il Milan che aveva manifestato interesse e argomenti vari, salvo poi optare per il non-cambiamento, rinviando la scelta alla prossima estate. Ebbene, che cosa è rimasto di quell'interesse rossonero? Qualcosa c’è ancora, e dicono che dietro il difficile rinnovo del contratto fra Casilla e l’Espanyol, in queste settimane, ci siano ancora argomenti milanisti.

Impossibile, oggi, captare segnali di mercato in casa-Milan, alle prese coi turbamenti di gruppo, di classifica e di Seedorf. Ma non è impossibile riferirsi a Casilla come possibile obiettivo per la prossima stagione. E non è nemmeno impossibile riprendere il filo-Casillas, quello della Nazionale e del Real, intorno al quale il Milan aveva tessuto rapporti e interessi.

Per dire: con o senza la “esse”, un portiere spagnolo al Milan potrebbe starci. L’estate che verrà.