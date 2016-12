Casa Milan boom: rossoneri soddisfatti per la nuova sede

15:07 - Non solo soddisfazione per la vittoria contro la Lazio, ma anche per i numeri di Casa Milan. Il progetto, fortemente voluto da Barbara Berlusconi, sta ottenendo risultati gratificanti e concreti. Domenica scorsa, prima del match di San Siro, sono stati 3.500 i visitatori della nuova sede rossonera, con 1500 biglietti staccati solo per il Museo. Tanti anche gli appassionati che hanno pranzato a “Cucina Milanello, il ristorante della Sede. A firmare gli autografi, al Milan Store, Franco Baresi, con l’intenzione del Club di invitare sempre un giocatore per salutare i tifosi, nell’immediata vigilia del match. Tifosi che hanno preferito evitare la fila ai botteghini dello stadio acquistando i biglietti di Milan-Lazio, direttamente allo sportello dello Store. Prossimo appuntamento il 20 settembre, si gioca Milan-Juventus.