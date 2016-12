Capital One Cup: tracollo United, Sunderland in finale

23:53 - Sembra non avere fine la crisi del Manchester United. Dopo il tracollo con il Chelsea in campionato, la squadra di Moyes rimedia una cocente eliminazione ai calci di rigore contro il Sunderland nella semifinale di ritorno della Coppa di Lega: ai supplementari la sfida si è chiusa sul 2-1, come all'andata. La squadra di Borini, fanalino di coda della Premier, centra una sorprendente qualificazione: nella finale di Wembley affronterà il City.

Dopo un avvio di gara equilibrato i Red Devils trovano il guizzo al 37' sugli sviluppi di un calcio d'angolo: Welbeck non riesce a inquadrare la porta ma la palla finisce sul secondo palo dove Evans, dimenticato dalla retroguardia avversaria, non ha problemi a infilare di testa il gol vittoria. Nella ripresa succede poco, al 90' è 1-0: in Coppa di Lega non vige la regola dei gol in trasferta, di conseguenza dopo il 2-1 dell'andata per il Sunderland si va ai supplementari. Le emozioni sono concentrate tutte nel pazzesco finale di gara: una papera di De Gea al 119' permette a Bardsley di siglare l'1-1 che sembra spianare agli ospiti la strada per la finale, ma Hernandez rimedia all'errore del compagno trovando nell'assalto finale al 121' la rete che manda la gara ai rigori. Il gol del messicano non fa che rimandare di qualche minuto il finale amaro per i padroni di casa. I calci di rigore infatti sono la sagra dell'errore: lo United ne sbaglia 4 su 5 (segna solo Fletcher), al Sunderland basta realizzarne due (con Alonso e Ki Sung-Yong) per volare in finale per la seconda volta nella sua storia.