Capital One Cup: settebello City, Chelsea avanti a fatica

Manchester City ancora nel segno di Lampard: l'ex Chelsea firma una doppietta nel 7-0 con il quale i Citizens si sbarazzano dello Sheffield Wednesday nel terzo turno di Capital One Cup. Segnano anche Dzeko (2), Yaya Touré, Jesus Navas e Pozo. Si qualifica anche il Chelsea che a Stamford Bridge batte 2-1 il Bolton (segnano Zouma e Oscar). Brividi per il Tottenham che a White Hart Lane vince 3-1 in rimonta contro il Nottingham Forrest.

Frank Lampard al settimo cielo, dunque. Dopo aver fermato il 'suo' Chelsea nel big match dell'ultima giornata di Premier, il centrocampista inglese guida i Citizens a un rotondo 7-0 sullo Sheffield Wednesday, squadra di Championship. Risultato rotondo e vittoria netta, a differenza di quelle di Chelsea e Tottenham che faticano non poco ad avere la meglio su Bolton e Nottingham Forest. Vittoria scacciacrisi per il Newcastle: i Magpies superano 3-2 il Crystal Palace ai supplementari grazie alla rete di Dummett al 112'. Per il momento la panchina di Alan Pardew è salva, ma i tifosi continuano a chiedere a gran voce la sua testa. Nelle altre due gare di serata, il Brighton supera con un netto 3-0 il Burton, mentre il West Bromwich supera con un 3-2 l'Hull City.