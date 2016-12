Capital One Cup: Manchester United umiliato dal MK Dons

23:19 - Clamorosa umiliazione subita dal Manchester United di Van Gaal in Capital One Cup. Nel giorno dell'annuncio dell'acquisto record di Di Maria, i Red Devils sono stati surclassati nei trentaduesimi di finale dal MK Dons (squadra di League One, l'equivalente della nostra Lega Pro) con un perentorio 4-0. Protagonista assoluto Will Grigg autore di una doppietta prima di quella di Afobe. Per Van Gaal continua il periodo buio.

Se Mario Balotelli se n'è andato via sconsolato dopo la sconfitta del suo Liverpool contro il Manchester City, meglio non è andata ad Angel Di Maria nel giorno del suo approdo al Manchester United. I Red Devils, con in campo qualche riserva e la difesa a tre tanto cara a Van Gaal, sono usciti con le ossa rotte dalla sfida di Milton Keynes contro la squadra locale che milita in League One. Non è la prima volta che una squadra di Premier League cade contro una "Cenerentola", ma il modo in cui l'ha fatto lo United, perdendo 4-0 per le doppiette di Grigg e Afobe, è stato umiliante. Non per tutti, sul web infatti stanno già iniziando a circolare i primi sfottò a partire dalla risata con lacrime di Edin Dzeko, attaccante del Manchester City.