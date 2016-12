Capital One Cup: Borini non basta, primo titolo City

18:35 - Il Manchester City sconfigge 3-1 il Sunderland nella finale di Capital One Cup e si aggiudica il primo titolo stagionale: successo più sofferto di quanto non dica il punteggio per gli uomini di Pellegrini, che vanno sotto in virtù della rete di Fabio Borini al 10' ma nel secondo tempo rimontano con i gol di Touré (55'), Nasri (56') e Navas (90'). Terza Coppa di Lega nella storia dei Citizens, che non sollevavano il trofeo dalla stagione 1975-76.

Pellegrini lascia in panchina Negredo e sceglie di puntare su Dzeko unica punta, supportato dal tridente composto da Nasri, Aguero e Silva; Poyet invece lascia in panchina Giaccherini ma schiera gli altri italiani Mannone e Borini (nemmeno in panchina Dossena). Ed è proprio l'ex Roma e Liverpool al 10' a castigare subito gli uomini di Pellegrini: Fernandinho perde una brutta palla a centrocampo, Johnson lancia per Borini che elude gli interventi di Kompany e Demichelis e trova il diagonale vincente dell'1-0.



Il Sunderland si chiude a riccio e regge fino ad inizio ripresa, quando nell'arco di un minuto il City trova pareggio e sorpasso: al 55' Yaya Touré rilancia le quotazioni dei Citizens con un potente destro dalla distanza all'incorcio dei pali; un minuto dopo è il meraviglioso esterno destro di Nasri a concretizzare il 2-1. Poyet prova a svoltare al 77' inserendo Giaccherini per Cattermole, ma l'occasione del pareggio capita all'89' sui piedi di Fletcher, che da solo davanti a Pantilimon incespica goffamente e fa disperare i tifosi dei Black Cats. E allora al 90' il City chiude i conti: contropiede ben orchestrato con assist di Touré per Jesus Navas che davanti a Mannone non fallisce.



Il City di coppa non sbaglia, centra il primo titolo stagionale e settimana prossima si giocherà l'accesso alle semifinali di Fa Cup contro il Wigan, nella riedizione della finalissima dello scorso anno. E vincendo i due recuperi di campionato la squadra di Pellegrini potrebbe anche agganciare il Chelsea in vetta alla Premier League.