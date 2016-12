Capello all'attacco di Thohir: "Non fa niente per l'Inter"

12:10 - Fabio Capello va all'attacco di Thohir: "Non mi convince, non sta facendo nulla per l'Inter, un patrimonio del calcio italiano - ha detto il ct della Russia a Fox Sports - Quando si parla di squadre importanti, si pensa che quando arriva un nuovo presidente possa fare qualcosa per rafforzarle. Thohir non lo sta facendo, questa è la verità. Uno che entra in squadre come l'Inter non può fare certi discorsi, meglio prima vendere, poi comprare".

"Sono tifosi che hanno ricordi di vittorie, di ricordi felici - ha aggiunto Capello - non si può pensare a un anno di transizione".