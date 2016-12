Caos Southampton: il presidente Cortese si è dimesso, futuro al Milan? 

10:58 - Bufera al Southampton che interessa molto da vicino le squadre italiane, in particolare Milan e Inter. Il presidente dei Saints Nicola Cortese ha rassegnato le proprie dimissioni e per lui si parla di un futuro da dirigente rossonero. Il banchiere italosvizzero si sarebbe dimesso a seguito della volontà di frau Liebherr di disempegnarsi dal calcio. A questo punto Osvaldo diventa una grande occasione di mercato: nerazzurri alla finestra.

Un caso quello dei Saints che sta facendo molto discutere in Inghilterra, infatti le prime pagine dei tabloid inglesi non parlano di altro (Guarda le foto). Dopo Cortese, anche l'allenatoreMauricio Pochettino sarebbe pronto a dimettersi. Futuro molto più che incerto al Southampton che ora potrebbe svendere i suoi gioielli diventando una sorta di "supermarket". E tra questi c'è sicuramente Osvaldo, fortemente voluto in estate dal tecnico argentino e pagato alla Roma la bellezza di 17 milioni di euro. Settimana scorsa l'Inter aveva fatto un sondaggio per l'attaccante ricevendo un no secco per il prestito, ma ora le cose sono cambiate.