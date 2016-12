Caos Bari, asta deserta: anche Paparesta si ritira

18:44 - Ancora un nulla di fatto: il futuro del Bari resta nel caos. Un'altra asta, dopo quella del 18 aprile, è andata deserta. Anche la candidatura della cordata guidata da Gianluca Paparesta, amministratore unico della Fc Bari 1908, è tramontata. Presso la cancelleria del tribunale di Bari non è arrivata alcuna busta con il deposito cauzionale di 2,5 milioni. Il giudice De Simone: "Nuovo tentativo il 20 maggio. Il prezzo fissato a 2 milioni di euro".

Non ci sono candidature per acquistare il Bari. L'appuntamento è dunque rinviato al 20 maggio, con una terza procedura: anche la candidatura della cordata guidata da Gianluca Paparesta sembra venuta meno: il socio dell'ex arbitro, Fabio Sperduti, ha fatto sapere che si dissocia cedendo la quota del 40 per cento in suo possesso. E alle 11, mezzora dopo la chiusura ufficiale dell'asta, il giudice delegato Anna De Simone ha emesso il verdetto sul secondo incanto e ha deciso le successive mosse per salvare il club. «Nonostante le rassicurazioni degli ultimi giorni - ha detto - devo comunicare che l'asta è deserta». La prossima gara partirà da una base d'asta fissata a 2 milioni. Ribasso importante perché la curatela non riesce a far fronte alle prossime scadenze dei pagamenti.



Intanto i giocatori, a modo, loro si muovono alla ricerca di un compratore. Dal capitano Martino Defendi al resto della truppa bianconerossa, su facebook le foto dei giocatori pugliesi si sono moltiplicate. Si va da Defendi in versione barbone alle foto di gruppo con cartelli come "Qualcuno ci compra?" oppure "Outlet, Basta chiacchiere".