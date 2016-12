Cannavaro batte Zenga: l'Arabian Gulf Cup all'Al Ahli

12:48 - Prima la Emirates League, poi la Supercoppa, adesso l'Arabian Gulf Cup. Ancora un successo per l'Al Ahli, ancora un trionfo per Fabio Cannavaro, allenatore in seconda dei "Cavalieri Rossi" degli Emirati Arabi Uniti di Dubai. Questa volta un successo ancor più particolare, perché arrivato in un derby italiano, quello con Walter Zenga, tecnico dell'Al Jazira, sconfitto in rimonta per 2-1 con le reti del brasiliano Grafite e di Ismaele Al Hamadi che hanno vanificato il momentaneo vantaggio della squadra dell'Uomo Ragno siglato da Ali Mabkhout.



"Mi dispiace per Walter" ha raccontato Cannavaro al termine della partita. "Zenga è stato bravo a prendere in corsa l'Al Jazira e a renderla competitiva. Lo consolerò a cena". L'onore della armi allo sconfitto e poi l'elogio dei suoi: "Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro fatto. Adesso lavoriamo per andare avanti nella Chaampions asiatica. Sto vivendo un'ottima esperienza in panchina".