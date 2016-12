Camerun, Mondiale a rischio per Eto'o

20:57 - Camerun-Croazia senza i due big. La presenza di Luka Modric è in fortissimo dubbio per una contusione al piede rimediata nel corso della gara inaugurale col Brasile, ma anche gli africani non se la passano bene: nel corso della sfortunata partita contro il Messico, Samuel Eto'o ha subito una brutta botta al ginocchio destro e rischia seriamente di saltare le ultime due sfide del Girone A, contro la Nazionale di Niko Kovac e contro il Brasile.

Il ginocchio di Eto'o crea fastidi dal termine della sua stagione col Chelsea, e il colpo subito contro il Messico non ha fatto altro che peggiorare la situazione. "Eto'o non si allena da due giorni - ha spiegato in conferenza stampa il commissario tecnico del Camerun Volker Finke -, purtroppo il problema è serio e lo mette in dubbio per le porssime due gare".